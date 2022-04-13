Лукашенко заявил, что Путин "прекратил все коронавирусы"

Белорусский лидер похвалил президента России

Президент России Владимир Путин "мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели". С таким заявлением в среду, 13 апреля, выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Комментируя спецоперацию России по защите республик Донбасса, Лукашенко заявил, что "война войной", однако Владимир Путин молодец, потому что все в мире забыли о коронавирусе.

Президент Белоруссии также заявил, что многие специалисты, связанные с выявлением новых штаммов быстро разбогатели, ведется передел мира, и COVID-19 сыграл в этом большую роль.

Когда все факты будут сопоставлены, будут сделаны выводы, в том числе "разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы и минусы", цитирует Лукашенко РИА Новости. Он напомнил про отказ Белоруссии пойти по пути жестких коронавирусных ограничений, потому что "перебора быть не должно" и нужно на свежем воздухе ходить без маски.

Ранее Лукашенко заявил, что Владимир Путин "молодец, что не бросил Дальний Восток" и не дал ему прийти в запустение после развала Советского Союза. Об этом белорусский лидер рассказал во время визита в Амурскую область и в Приморский край.

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