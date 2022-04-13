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Тверь присоединилась к марафону "Zа Россию"

14:50
  • среда
  • 13 апреля 2022

Для участников провели познавательные лекции и дискуссии

С каждым днём всё больше городов проводят акции в поддержку наших героев. К музыкально-патриотическому марафону "Zа Россию" одной из первых присоединилась Тверь.

Для участников провели познавательные лекции и дискуссии. Также гостей ждал концерт. На сцену вышли известные певцы и музыканты. Они не только исполнили свои произведения, но и произнесли важные слова - о любви к Родине и о будущем нашей страны. Среди зрителей были ветераны, студенты, курсанты военных училищ.

Масштабный проект пройдёт в разных регионах. Его участниками станут не только звёзды эстрады, но и авторитетные эксперты. Продлится марафон до 5-го мая.

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Музыкально-патриотический марафон "Zа Россию"
Музыкально-патриотический марафон "Zа Россию"
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