Тверь присоединилась к марафону "Zа Россию"

Для участников провели познавательные лекции и дискуссии

С каждым днём всё больше городов проводят акции в поддержку наших героев. К музыкально-патриотическому марафону "Zа Россию" одной из первых присоединилась Тверь.

Для участников провели познавательные лекции и дискуссии. Также гостей ждал концерт. На сцену вышли известные певцы и музыканты. Они не только исполнили свои произведения, но и произнесли важные слова - о любви к Родине и о будущем нашей страны. Среди зрителей были ветераны, студенты, курсанты военных училищ.

Масштабный проект пройдёт в разных регионах. Его участниками станут не только звёзды эстрады, но и авторитетные эксперты. Продлится марафон до 5-го мая.

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