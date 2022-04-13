Полуфиналистов конкурса "Флагманы образования. Муниципалитет" отправят на обучение

Старт программы повышения квалификации запланирован на 14 апреля

Программу повышения квалификации запускает всероссийский конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет". Как будет проходить обучение, а также проведение следующих этапов состязания, обсудили на пресс-конференции в Москве.

Подобное соревнование проходит впервые. Оно уже объединило более 8 тысяч человек из разных регионов страны. Основная цель - поддержать талантливых управленцев в сфере образования. Конкурс - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Наша платформа - это платформа работы с кадрам, платформа, которая позволяет расти в карьерном плане, находить лучших, помогать им продвигаться, получать дополнительное образование. Много конкурсов, но большое внимание мы уделяем конкурсам, связанным с образованием, с подготовкой кадров", - заявил Антон Сериков, заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей".

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