В Московском регионе начался весенний паводок

Подтопления фиксируются в разных районах области

В столичном регионе начался весенний паводок. Уже несколько дней подтопления фиксируют в Можайске, Балашихе, Клину, Ногинске и это далеко не всё. Только на надувных лодках и внедорожниках можно передвигаться и по территории садового посёлка "Фрязино", а в Люберецком районе река затопила газораспределительный шкаф.

Затопленные подвалы, погибшие саженцы в парниках. Кот Васька теперь не знает, где ему гулять, ведь вокруг вода. Юрий Денисов живет в садовом товариществе "Земляне" уже 12 лет. Говорит, паводки здесь случаются, но такого не припомнит.

"Бывали у нас подтопы, но где-то дня два-три и вода сама уходила. А здесь она с пятницы просто стоит и никуда не движется. Причину сложно сказать. Может быть, где-то примерзло", - говорит он.

Зима в этом году была снежной и долгой. Теперь в Московскую область пришла большая вода. Затоплены дачные поселки в районе Истры, Можайска, Балашихи, Ногинска, Клина, Электростали. Местами уровень поднимается больше, чем на полметра.

"Мне-то немножечко повезло – у меня участок чуть повыше у меня такого нет, чтобы вода стояла. Но, тем не менее, уже близко. Воды много", - говорит житель СНТ "Земляне" Константин Васин.

В ЖК "Новая Рига" дороги превратились в реки. Местные жители грустно шутят, что вместо машиномест теперь приходится покупать места у пристани. В Люберецком районе река Чернавка вышла из берегов и затопила газораспределительный щит. Масштабы затоплений можно оценить только с высоты птичьего полета.

Садовый поселок Фрязино. Самый популярный транспорт у жителей сейчас – надувные лодки и внедорожники. Местные жители говорят, в 2010 году почистили реку Волхонка. Топить перестало. На какое-то время проблема разрешилась. Но нынешней весной и это не спасло от вешних вод – слишком снежная зима выдалась.

"Мы дорогу поднимаем. В этом году собираемся отсыпать дамбочку. Травой с песком. Это частично может решить те участки, которые сзади меня находятся", - говорит председатель СНТ "Фрязево" Валерий Муратов.

Люди пытались обратиться в местную администрацию – помощи не дождали́сь. Говорят, каждый год получают от чиновников только разные указания.

"То убрать мусор на пять метров от русла реки. То еще что-то сделать. В этом году они написали срок исполнения до какого-то марта или какого-то апреля. Высадить кусты вдоль дороги", - жалуется житель СНТ "Фрязево" Дмитрий Кружков.

Но юристы в этом вопросе непреклонны: отвечать за безопасность всей территории садового товарищества должен глава СНТ.

"СНТ – это юридическое лицо. И там есть руководитель. Следовательно, у них есть учредительные документы, которые предусматривают вот эту организационную структуру. Нужно смотреть их учредительные документы и разбираться в этом вопросе", - говорит юрист Евгения Галкина.

Получается, что спасение утопающих – дуло рук самих утопающих. Тем временем, прогнозы синоптиков неутешительны: к концу недели вновь ожидаются обильные осадки.

Иван Колесников, Дмитрий Наякшин, Владислав Карташов, Станислав Соколов, "ТВ Центр".

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