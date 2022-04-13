В Москве начали тестировать карту "Тройка" с российским чипом

Замена чипа никак не скажется на возможностях карты

В столице начинают тестировать "Тройку" с отечественным чипом. Опытная партия насчитывает тысячу карт, они уже поступили городским перевозчикам. После финальной стадии испытаний обновлённые карты появятся в кассах метро, где их смогут приобрести пассажиры.

Замена чипа никак не скажется на возможностях, пользователи даже ничего не заметят. А вот столичное правительство получит больше возможностей для создания новых транспортных услуг и сервисов.

"Тройка" - самый распространенный способ оплаты проезда в Москве, им пользуется около 85% пассажиров.

"Три года назад в рамках выполнения задач мэра Москвы Сергея Собянина мы начали разработки российского транспортного чипа. Поэтому столица уже полностью обеспечена чипами и никакого дефицита "Троек" не будет", - заверила руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова.

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