ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве начали тестировать карту "Тройка" с российским чипом

15:13
  • среда
  • 13 апреля 2022

Замена чипа никак не скажется на возможностях карты

В столице начинают тестировать "Тройку" с отечественным чипом. Опытная партия насчитывает тысячу карт, они уже поступили городским перевозчикам. После финальной стадии испытаний обновлённые карты появятся в кассах метро, где их смогут приобрести пассажиры.

Замена чипа никак не скажется на возможностях, пользователи даже ничего не заметят. А вот столичное правительство получит больше возможностей для создания новых транспортных услуг и сервисов.

"Тройка" - самый распространенный способ оплаты проезда в Москве, им пользуется около 85% пассажиров. 

"Три года назад в рамках выполнения задач мэра Москвы Сергея Собянина мы начали разработки российского транспортного чипа. Поэтому столица уже полностью обеспечена чипами и никакого дефицита "Троек" не будет", - заверила руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Карта Тройка
Карта Тройка
Метро
Метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.