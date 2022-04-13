Предвестники лета: московские рестораны заканчивают монтаж веранд

Открывать их в столице официально можно с 1 апреля

На улице ещё холодно, но московские кафе уже монтируют летние веранды - многие даже закончили. Рассчитывать на полную посадку при такой погоде могут только отчаянные оптимисты. Но прогнозировать её к маю вполне реально. Главное - заранее подготовить уютную площадку и продумать новое сезонное меню.

Это уже давно одна из примет наступающей весны - подготовка и монтаж летних веранд. Открывать их в Москве официально можно с 1 апреля. Однако погода в этом году капризничает. И даже там, где рискнули начать работу, пока не очень многолюдно. И, конечно же, приходится дополнительно создавать тепло.

- Уже пора, уже можно. Там у них теплые пушки стоят, поэтому можно уже в апреле и в мае.

"У нас также есть пледы, можем предоставить, но люди самостоятельно выбирают эту зону для обеда. Потому что им хочется уже посидеть на свежем воздухе. Помещения все-таки за зимний период времени надоедают", - говорит Юлия Ефремова, директор ресторана.

Но для многих кафе и ресторанов апрель все-таки еще время активного строительства веранд. Процесс этот зачастую сложный и не быстрый. Устанавливают веранды и по стандартным, и по индивидуальным проектам. Важно, чтобы органично выглядели в соседстве с основным зданием. Были стильными, уютными, комфортными.

"Есть стандарты, которые необходимы для наших гостей, для посетителей. Мы почему уделяем такой достаточно креативный подход к строительству заранее, потому что конструкция очень сложная, чтобы обезопасить гостей от погодных условий", - сказала Кристина Касьян, управляющая рестораном.

Веранды в летнее время - любимое место отдыха. А в прошлом году во время пандемии именно они фактически спасали ресторанный бизнес. Ковидные ограничения сейчас почти все отменили, тем не менее рестораторы многому за это время научились и продолжают заботиться о безопасности гостей. В Москве на данный момент три с лишним тысячи летних веранд, за десять последних лет число их выросло в два с половиной раза.

"Свою работу они продолжат до 1 ноября, у всех москвичей, гостей столицы будет такая возможность - посидеть не только в ресторанах и кафе, но и на улице, на тех замечательных объектах, которые наши рестораторы приготовили к летнему сезону", - заявил Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг.

К майским праздникам точно готовы будут все. Фактическое же открытие летних веранд, конечно, зависит от погоды. Чем теплее, тем быстрее можно будет там отдыхать.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Сергей Смирнов, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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