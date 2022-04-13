ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском дворе появился "умный" шлагбаум

15:31
  • среда
  • 13 апреля 2022

На устройстве установлена камера, подключенная к нейросети

Сам впускает и выпускает. В одном из московских дворов проходят испытания "умного шлагбаума", который открывается автоматически.

На устройстве установлена камера, подключенная к нейросети. Когда машина подъезжает, искусственный интеллект распознаёт госномер и, если он есть в базе, шлагбаум поднимается. Чтобы механизм заработал, владельцу квартиры в этом доме необходимо подать заявку через специальное приложение.

Первые тесты показали, что на обработку всей информации и системы уходит всего пара секунд. Уже скоро такие "умные шлагбаумы" могут появится и в других дворах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Шлагбаум
Шлагбаум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.