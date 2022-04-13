В московском дворе появился "умный" шлагбаум

На устройстве установлена камера, подключенная к нейросети

Сам впускает и выпускает. В одном из московских дворов проходят испытания "умного шлагбаума", который открывается автоматически.

На устройстве установлена камера, подключенная к нейросети. Когда машина подъезжает, искусственный интеллект распознаёт госномер и, если он есть в базе, шлагбаум поднимается. Чтобы механизм заработал, владельцу квартиры в этом доме необходимо подать заявку через специальное приложение.

Первые тесты показали, что на обработку всей информации и системы уходит всего пара секунд. Уже скоро такие "умные шлагбаумы" могут появится и в других дворах.

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