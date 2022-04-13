Москвичи с ментальными особенностями устроились на работу в МФЦ

Проект по сопровождаемому трудоустройству стартовал в марте прошлого года

Около 70 москвичей с ментальными особенностями получили возможность работать в центрах "Мои документы". Проект по сопровождаемому трудоустройству стартовал в городе год назад. Он помогает постояльцам психоневрологических интернатов не только заработать, но и адаптироваться к жизни, а также реализовать свой потенциал. Участникам дают несложную, но необходимую работу - сортировать и сшивать документы, ставить на них штампы, заполнять журналы, заниматься архивом, следить за наличием канцелярских принадлежностей. В любой ситуации младшим сотрудникам готовы помочь их кураторы.

"Я когда сюда поступила, мне сразу понравилось работать с документами, в архиве. И я полюбила эту работу. Мне помогают здесь коллеги, когда я к ним обращаюсь", - сказала работник МФЦ Ксения Бяхова.

"Ровно год назад - в марте прошлого года - в наш коллектив пришла Ксения. Она очень быстро адаптировалась в коллективе. И достаточно быстро стала делиться своими успехами. Ксения занимается спортом. И ее рассказы настолько замотивировали сотрудников, что некоторые даже возобновили занятия спортом", - рассказала Елена Трушина, руководитель МФЦ района Ломоносовский.

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