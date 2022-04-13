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Станцию БКЛ "Нагатинский затон" украсят гигантские рыбы

15:48
  • среда
  • 13 апреля 2022

В подземку они "приплывут" из Москвы-реки

Началась архитектурная отделка станции "Нагатинский затон" восточного участка БКЛ. Сейчас на двух береговых платформах укладывают светлый гранит. А скоро начнут монтировать главные элементы дизайна - панно. Огромные речные рыбы, выполненные в технике мозаики из натурального камня.

Плотва, налим, окунь, карась, лещ, щука и другие рыбы из этой мастерской уже совсем скоро уплывут в московский метрополитен. 12 мозаичных панно украсят новую станцию Большой кольцевой линии "Нагатинский затон". Оформить её в речном стиле задумал Арсений Борисенко. Его архитектурное бюро выиграло тендер на разработку дизайна станции.

"Поняли, что, очевидно, должна быть какая-то идейная или концептуальная привязка к месту. Это Нагатинский затон. Затон - это речной залив. Соответственно, на поверхности находится идея - вода, рыба", - рассказал Арсений Борисенко, руководитель архитектурной мастерской.

Интерьер задуман эклектичным. Он соединит в себе современную лаконичность линий и цветов с традициями украшения советских станций - яркими акцентами с большим количеством деталей. Стены и полы - чёрно-белые, нейтральные, а над головами пассажиров - золотая блестящая чешуя. И, конечно, сами рыбы. Одни - броские, как фрески из Кносского дворца-лабиринта, а другие - нежные, будто из-под руки Михаила Врубеля. И все как живые.

"Интерьер у нас очень чистый, практически чёрно-белый. И логично было предположить, что большие изображения рыб, при чём не просто каких-то рыб, а именно тех, которые водятся в этой воде, которая недалеко находится в этом Нагатинском затоне и в Москве-реке, будут логично и нарядно смотреться в интерьере", - сообщил Борисенко.

"Эскизы рисовались именно с живых рыб. Их ловили, рисовалось с них. Потому что рисовать так, как в энциклопедии, довольно сухо получается, слишком графично, и мы хотели как раз от этого отойти, хотели сделать их живописными и живыми, а не ученическими, школьными", - рассказал Максим Козлов, художник-монументалист.

Максим Козлов - автор этих панно. В изображениях рыб он соединил две традиционные техники: древнеримскую и более привычную нашему глазу флорентийскую. Главная особенность в том, что все элементы мозаики совершенно разные, неповторимые, и укладывают их в свободном порядке.

"Это даёт ощущение живописности, активности, интереса. Это даёт работе абсолютно нестандартный, оригинальный подход, который становится более выразительным, более интересным. И надо сказать отдельно, что в метрополитене такого ещё не было, никто так не выкладывал", - заявил Козлов.

Работают художники со смальтой, это разноцветное обожжённое стекло - здоровенные блины, которые раскалывают щипцами на кусочки. Получаются даже вот такие крохотные совсем. Потом художники выкладывают всё это на специальной сетке в соответствии с эскизом. Работа, конечно, очень кропотливая и непростая, для людей с огромной выдержкой и терпением.

В итоге получается, что каждую рыбу интересно разглядывать и вблизи, и издалека. Следить, как переливаются цвета, как по ним скользит свет, разглядывать мельчайшие детали и текстуры. На расстоянии видится не только большое. Открывается и заложенный авторами смысл.

"Для меня это всё-таки древний символ христианства - рыбы, в нём было зашифровано имя Иисуса Христа. Соответственно, для меня это всё-таки больше духовная тема", - сказал художник.

Через пару месяцев все мозаики будут завершены, их разрежут на части и перевезут на станцию, чтобы смонтировать панно уже на стенах.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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Создание панно для станции "Нагатинский затон"
Создание панно для станции "Нагатинский затон"
Проект станции метро "Нагатинский затон"
Проект станции метро "Нагатинский затон"
Создание панно для станции "Нагатинский затон"
Создание панно для станции "Нагатинский затон"
Создание панно для станции "Нагатинский затон"
Создание панно для станции "Нагатинский затон"
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