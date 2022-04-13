Станцию БКЛ "Нагатинский затон" украсят гигантские рыбы

В подземку они "приплывут" из Москвы-реки

Началась архитектурная отделка станции "Нагатинский затон" восточного участка БКЛ. Сейчас на двух береговых платформах укладывают светлый гранит. А скоро начнут монтировать главные элементы дизайна - панно. Огромные речные рыбы, выполненные в технике мозаики из натурального камня.

Плотва, налим, окунь, карась, лещ, щука и другие рыбы из этой мастерской уже совсем скоро уплывут в московский метрополитен. 12 мозаичных панно украсят новую станцию Большой кольцевой линии "Нагатинский затон". Оформить её в речном стиле задумал Арсений Борисенко. Его архитектурное бюро выиграло тендер на разработку дизайна станции.

"Поняли, что, очевидно, должна быть какая-то идейная или концептуальная привязка к месту. Это Нагатинский затон. Затон - это речной залив. Соответственно, на поверхности находится идея - вода, рыба", - рассказал Арсений Борисенко, руководитель архитектурной мастерской.

Интерьер задуман эклектичным. Он соединит в себе современную лаконичность линий и цветов с традициями украшения советских станций - яркими акцентами с большим количеством деталей. Стены и полы - чёрно-белые, нейтральные, а над головами пассажиров - золотая блестящая чешуя. И, конечно, сами рыбы. Одни - броские, как фрески из Кносского дворца-лабиринта, а другие - нежные, будто из-под руки Михаила Врубеля. И все как живые.

"Интерьер у нас очень чистый, практически чёрно-белый. И логично было предположить, что большие изображения рыб, при чём не просто каких-то рыб, а именно тех, которые водятся в этой воде, которая недалеко находится в этом Нагатинском затоне и в Москве-реке, будут логично и нарядно смотреться в интерьере", - сообщил Борисенко.

"Эскизы рисовались именно с живых рыб. Их ловили, рисовалось с них. Потому что рисовать так, как в энциклопедии, довольно сухо получается, слишком графично, и мы хотели как раз от этого отойти, хотели сделать их живописными и живыми, а не ученическими, школьными", - рассказал Максим Козлов, художник-монументалист.

Максим Козлов - автор этих панно. В изображениях рыб он соединил две традиционные техники: древнеримскую и более привычную нашему глазу флорентийскую. Главная особенность в том, что все элементы мозаики совершенно разные, неповторимые, и укладывают их в свободном порядке.

"Это даёт ощущение живописности, активности, интереса. Это даёт работе абсолютно нестандартный, оригинальный подход, который становится более выразительным, более интересным. И надо сказать отдельно, что в метрополитене такого ещё не было, никто так не выкладывал", - заявил Козлов.

Работают художники со смальтой, это разноцветное обожжённое стекло - здоровенные блины, которые раскалывают щипцами на кусочки. Получаются даже вот такие крохотные совсем. Потом художники выкладывают всё это на специальной сетке в соответствии с эскизом. Работа, конечно, очень кропотливая и непростая, для людей с огромной выдержкой и терпением.

В итоге получается, что каждую рыбу интересно разглядывать и вблизи, и издалека. Следить, как переливаются цвета, как по ним скользит свет, разглядывать мельчайшие детали и текстуры. На расстоянии видится не только большое. Открывается и заложенный авторами смысл.

"Для меня это всё-таки древний символ христианства - рыбы, в нём было зашифровано имя Иисуса Христа. Соответственно, для меня это всё-таки больше духовная тема", - сказал художник.

Через пару месяцев все мозаики будут завершены, их разрежут на части и перевезут на станцию, чтобы смонтировать панно уже на стенах.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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