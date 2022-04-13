Собянин осмотрел строящуюся школу на севере Москвы

Первых учеников школа примет уже в этом году

Сергей Собянин проверил, как идёт строительство новой школы в Дмитровском районе.

Здание образовательного заведения возводят по индивидуальному проекту. Там будут проходить занятия старших классов. В учебных кабинетах установят современное интерактивное оборудование. Создадут IT-полигон, специальные помещения для проведения практических опытов по естественным наукам. Для уроков физкультуры - большой спортивный зал. Во дворе будет беговая дорожка и площадка для игр с мячом.

Первых учеников в школе примут уже в этом году.

В этом же районе до конца года планируют завершить и строительство новой поликлиники. Это большое семиэтажное здание, более 15 тысяч квадратных метров. За день врачи смогут принять около 750 пациентов. Медучреждение оснастят новейшим оборудованием, которое позволит проводить современные виды диагностики.

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