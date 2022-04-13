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Кудрин: инфляция в России по итогам года может составить 17-20%

13:52
  • среда
  • 13 апреля 2022

Инфляция заметно ускорилась

Инфляция по итогам 2022 года может составить до 20%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20% в этом диапазоне", - сказал Кудрин, выступая в среду в Совете Федерации.

В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая в Совфеде, сообщил, что потребительские цены в России с момента нового витка антироссийских санкций выросли в среднем на 10%.

"Для максимального снижения последствий скачка инфляции по поручению президента разрабатываются меры денежной компенсации для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми", - сообщил Белоусов.

Как пишут РИА Новости, по данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее.

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Алексей Кудрин
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