"Не поле геополитических интриг": Путин высказался о статусе Арктики

Санкции не должны стать помехой в развитии региона

Арктика не должна использоваться в качестве поля геополитических интриг как для России, так и для стран Запада.

Об этом заявил наш президент Владимир Путин на совещании по вопросам комплексного развития арктических территорий.

Арктика должна стать территорий для стабильного сотрудничества и конструктивного диалога.

Кроме того, Путин призвал правительство в текущей ситуации не откладывать вопросы, связанные с развитием Арктики. Санкции не должны стать помехой.

"Не откладывать их (планы – прим. ред.), не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы", - подчеркнул президент.

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