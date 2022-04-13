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"Не поле геополитических интриг": Путин высказался о статусе Арктики

13:55
  • среда
  • 13 апреля 2022

Санкции не должны стать помехой в развитии региона

Арктика не должна использоваться в качестве поля геополитических интриг как для России, так и для стран Запада.

Об этом заявил наш президент Владимир Путин на совещании по вопросам комплексного развития арктических территорий.

Арктика должна стать территорий для стабильного сотрудничества и конструктивного диалога.

Кроме того, Путин призвал правительство в текущей ситуации не откладывать вопросы, связанные с развитием Арктики. Санкции не должны стать помехой.

"Не откладывать их (планы – прим. ред.), не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы", - подчеркнул президент.

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