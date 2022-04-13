"Не поле геополитических интриг": Путин высказался о статусе Арктики

Санкции не должны стать помехой в развитии региона
Арктика не должна использоваться в качестве поля геополитических интриг как для России, так и для стран Запада.
Об этом заявил наш президент Владимир Путин на совещании по вопросам комплексного развития арктических территорий.
Арктика должна стать территорий для стабильного сотрудничества и конструктивного диалога.
Кроме того, Путин призвал правительство в текущей ситуации не откладывать вопросы, связанные с развитием Арктики. Санкции не должны стать помехой.
"Не откладывать их (планы – прим. ред.), не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы", - подчеркнул президент.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"