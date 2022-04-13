Москва выполнила норму по осадкам на 129%

В выходные ожидаются новые дожди

Апрель 2020 года в столичном регионе претендует на звание одного из самых богатых на месячный запас дождей. В Москве выпало уже 129% нормы осадков. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова.

В ближайшие выходные погода вновь готовит испытание для жителей Центрального федерального округа: очередной циклонический вихрь стремительно ворвался в регионы с юго-запада.

Ожидается, что к вечеру пятницы, 15 апреля, при усилившемся юго-восточном ветре атмосферное давление начнет понижаться. Дождь, который пойдет в ночь на субботу, с каждым часом будет наращивать свою мощь. Циклон включительно до воскресенья продолжит оказывать свое влияние на столичный регион, поэтому дожди будут обильными.

Всего за выходные дни в Москве прогнозируется от трети до половины месячной нормы осадков (от 13 до 22 мм), сообщает портал "Метеоновости".

Ранее метеорологи рассказали, что дождь, который прошел в Москве 11 апреля, оказался самым сильным с 1967 года. В этот день и ночью 12 апреля в Московской области выпало до 21 мм осадков. Сильные осадки были зафиксированы также в других регионах Центральной России: во Владимирской области — до 17 мм, в Калужской области — до 30 мм осадков, в Брянской области – до 23 мм.

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