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Великобритания снова расширила антироссийские санкции

14:35
  • среда
  • 13 апреля 2022

Под рестрикции попали еще 206 бизнесменов из России

Власти Великобритании в среду, 13 апреля, расширили свой санкционный список и внесли в него еще 206 предпринимателей из России.
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Под действие ограничительных мер, в частности, попали Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков и Андрей Бокарев. Эти бизнесмены прежде числились в санкционном списке только Австралии.

Лондон ввел санкции также против Фархада Ахмедова, Мусы Бажаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина.

Эти бизнесмены и топ-менеджеры уже являются фигурантами санкционного списка ЕС, сообщает "Интерфакс".

6 апреля министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении нового пакета санкций против России из-за ситуации на Украине. Лондон полностью замораживает активы Сбербанка и Московского кредитного банка, запрещает импорт российских товаров из железа и стали.

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