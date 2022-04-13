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Почти 8 тысяч россиян решили получить арктический гектар

15:00
  • среда
  • 13 апреля 2022

Программа распространена на территорию Арктики с августа 2021 года

Около 8 тысяч заявок получено в рамках распространенной на территорию арктического региона программы "Дальневосточный гектар". Об этом в среду, 13 апреля, рассказал вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
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По словам полпреда, наибольшим спросом пользуются гектары в Мурманской области и в Республике Карелия.

Трутнев рассказал, что в рамках проекта "Дети Арктики" из федерального бюджета будет оплачиваться 100% стоимости отдыха для детей, проживающих на территории Арктической зоны.

Еще одно важное направление работы в Арктике — развитие науки и технологий. С этой целью в Арктической зоне Российской Федерации создаются два научно-образовательных центра: в Архангельской области и Республике Саха, цитирует Трутнева ТАСС.

Жители северных территорий России с 1 августа 2021 года получили возможность взять для освоения "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Программа реализуется в Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

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