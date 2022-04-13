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"Это будет катастрофа": Европа может пойти на запрет поставок российских газа и нефти

15:04
  • среда
  • 13 апреля 2022

Россия найдет другие рынки сбыта

Страны Европы могут пойти на отказ от российских энергоресурсов. Такое мнение выразила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко поручила сенаторам проанализировать последствия санкций

"Это будет катастрофа для европейской экономики, заместить такие объемы и по таким ценам они не смогут <…> Если они это сделают, это будет их большая головная боль и проблемы", - отметила она.

В Совфеде заявили, что в случае отказа Европы от поставок Россия перенаправит энергоресурсы на другие рынки – в страны Азии и Латинской Америки. Проблем с диверсификацией поставок не будет.

"Рынки сбыта будут, у меня сомнений нет", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Мир приходит в себя после двух пандемийных лет, страны нуждаются в энергоресурсах, в том числе и для восстановления экономики, заключила председатель верхней палаты парламента. 

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