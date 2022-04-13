"Это будет катастрофа": Европа может пойти на запрет поставок российских газа и нефти

Россия найдет другие рынки сбыта

Страны Европы могут пойти на отказ от российских энергоресурсов. Такое мнение выразила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

"Это будет катастрофа для европейской экономики, заместить такие объемы и по таким ценам они не смогут <…> Если они это сделают, это будет их большая головная боль и проблемы", - отметила она.

В Совфеде заявили, что в случае отказа Европы от поставок Россия перенаправит энергоресурсы на другие рынки – в страны Азии и Латинской Америки. Проблем с диверсификацией поставок не будет.

"Рынки сбыта будут, у меня сомнений нет", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Мир приходит в себя после двух пандемийных лет, страны нуждаются в энергоресурсах, в том числе и для восстановления экономики, заключила председатель верхней палаты парламента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"