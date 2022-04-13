Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Яхромская"

Работы завершат в 2023 году

Строительство трёх станций Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве будет завершено в следующем году. Как идут работы на "Яхромской", сегодня проинспектировал мэр столицы Сергей Собянин.

Станция расположена на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Она мелкого заложения, имеет два вестибюля. Оформлена будет в красно-белых тонах. Сейчас там завершаются земляные работы, идёт укладка монолитного бетона и обустройство гидроизоляции. Готовность новой станции оценивается почти в 30%. После запуска разгрузится соседняя станция "Селигерская", а также прилегающие дороги.

"В Дмитровском районе идет большое транспортное строительство. Запущен МЦД-1, строится Московский скоростной диаметр, часть участка уже запущено. Самое главное - это продление Дмитровский ветки метро. Три станции, которые сейчас находятся в стройке. Это полмиллиона человек, для которых эти станции чрезвычайно важны. Стройка идёт по плану. Должны в 2023 году запустить всю ветку до "Физтеха", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"