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Бочкарев: 10 объектов образования построили в Москве с начала года

15:18
  • среда
  • 13 апреля 2022

В их числе - 2 школы и 8 детсадов

В столице с начала этого года было построено 17 объектов социальной инфраструктуры, в том числе десять объектов образования. Об этом в среду сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

В числе построенных объектов – две школы и 8 детсадов. Причем, половина новых детских садов находится на территории ТиНАО.

"Кроме того, с начала года было введено три объекта здравоохранения - два больничных корпуса и детско-взрослая поликлиника, а также три спортивных сооружения и один объект культуры", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, большая часть введенных в 2022 году соцобъектов возводилась за счет внебюджетных средств, с участием девелоперов. В целом же годовой план по вводу недвижимости в столице выполнен более чем на 30%, добавил Андрей Бочкарев.

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