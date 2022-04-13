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Ефимов: В Москве в январе-феврале объемы текстильной продукции выросли на 34,8%

15:33
  • среда
  • 13 апреля 2022

В городе приняты меры по стабилизации инвестиционной сферы в условиях санкций

Москва наращивает объемы производства практически во всех категориях. Так, в январе-феврале в городе объемы текстильной продукции выросли на 34,8% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Производство одежды в столице возросло более чем на треть. "Объем отгруженных товаров за два месяца составил 14,7 млрд рублей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14%", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На текущий момент в столице работают более 200 предприятий легкой промышленности. При этом в городе действует ряд мер, направленных на стабилизацию инвестиционной сферы в условиях санкций.

"Так, промышленные компании могут арендовать землю в Москве за 1 рубль в год для создания новых или расширения существующих производств. Льготная ставка распространяется на весь срок действия договоров аренды", - указали в пресс-службе.

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