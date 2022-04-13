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Роспотребнадзор рассказал о редком госте среди штаммов COVID-19

15:38
  • среда
  • 13 апреля 2022

Сублиния BA.1 встречается все реже

В России до сих пор не выявлены новые подвиды коронавируса BA.4 и BA.5. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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По словам эксперта, в России сублинии BA.4 и BA.5 не обнаружены; более 90% всех новых случаев сейчас приходятся на заражения субвариантом BA.2, при этом BA.1 становится все более редким гостем.

Хафизов уточнил, что сублиния BA.4 имеет все те же мутации, что и BA.2, за некоторым исключением. В частности, вернулась делеция 69/70, которая была у BA.1 и из-за отсутствия которой BA.2 получила название "стелс-омикрон".

Имеется также специфическая мутация L452R, которая присутствовала в вариантах "дельта", "каппа" и "эпсилон", ответственная за весьма неприятные свойства "дельты", вызвавшей очень большое число летальных исходов по всему миру в 2021 году, цитирует Хафизова АГН "Москва".

13 апреля федеральный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в России госпитализированы 3297 больных коронавирусом. За тот же срок зафиксировано 11754 случая заражения. Выздоровели за сутки 28135 человек. Скончались 267 заболевших.

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