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Путин поручил модернизировать военные базы в Арктике

15:22
  • среда
  • 13 апреля 2022

Срок исполнения – до 2024 года

Инфраструктура закрытых административно-территориальных образований в арктическом регионе должна быть модернизирована до 2024 года. Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин. Речь идет о военных городках и базах военнослужащих.

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"Прошу правительство и министра обороны взять этот вопрос на свой контроль, в том числе в срок до 2024 года обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры энергетических, жилых и социальных объектов ЗАТО Мурманской области", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.

Глава государства поручил продолжить эту работу и в других арктических регионах. По словам Путина, наряду со строительством и модернизацией детских садов, школ, медицинских и культурных учреждений необходимо уделить особое внимание созданию новых рабочих мест. Президент подчеркнул важность этой задачи, пояснив, что она напрямую связана с благополучием семей российских военнослужащих, передает РИА Новости.

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