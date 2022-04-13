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В Курской области обстреляли пограничный пункт

15:23
  • среда
  • 13 апреля 2022

Жертв и разрушений нет

Пограничный пункт в деревне Гордеевка Кореневского района Курской области подвергся обстрелу. Об этом в среду, 13 апреля, рассказали местные власти.
В Курской области введён предпоследний уровень террористической опасности

Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с российской стороны нет.

Аналогичный инцидент произошел в Курской области 9 апреля, тогда был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Огневую точку подавили пограничники, пострадавших не было, сообщает РИА Новости.

12 апреля в Шебекинском округе Белгородской области, граничащим с Украиной, повредили железнодорожные пути. Накануне Белгородская область ввела "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, введен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов по всей области.

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