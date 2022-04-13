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Стас Костюшкин отсудил у Монеточки компенсацию за плагиат

15:57
  • среда
  • 13 апреля 2022

Разбирательство велось вокруг песни "Женщина, я не танцую"

Басманный суд Москвы постановил взыскать с певицы Елизаветы Гырдымовой, известной под творческим псевдонимом Монеточка, 500 тысяч рублей в пользу певца Стаса Костюшкина за плагиат. Об этом в среду, 13 апреля, рассказали в пресс-службе суда.
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Судья решил удовлетворить иск Костюшкина за использование его композиции лишь частично: вместо 900 тысяч рублей компенсация составит 500 тысяч. При этом Монеточка должна будет оплатить судебные расходы истца.

Кроме того, суд наложил запрет на использование произведения "Мама, я не зигую", признав его нарушением исключительных прав, сообщает РИА Новости.

Судебное разбирательство между звездами началось летом 2021 года. Истец заявил, что Монеточка на концертах использовала для своей песни "Мама, я не зигую" первоначальный трек Костюшкина, известный под названием "Женщина, я не танцую". Бывший солист группы "Чай вдвоем" потребовал от певицы 900 тысяч рублей.

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