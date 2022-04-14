Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Козероги рискуют забыть ключи или документы дома, Близнецам же следует обратить внимание на домашние проблемы

Овны

Для осуществления ваших самых желанных надежд и планов сегодня может не хватить сил. Значит, нужно расходовать их рационально, не перетруждаться и хорошо выспаться!

Тельцы

Для серьезных дел день не подходит из-за вашего настроя либо обстоятельств. Заботы о детях, творческие проекты или банальная лень помешают вам осуществить задуманное.

Близнецы

Домашние проблемы встанут на пути ваших амбициозных целей, если таковые имеются. Уходя из дома, проверьте, все ли в порядке, чтобы не отвлекаться на такие мысли в течение дня.

Раки

Это день экспромтов, и вы не должны судить себя слишком строго. Вам придется поехать в незапланированную поездку или отправиться на встречу, к которой не готовились.

Львы

Вы рискуете неожиданно для себя потратить деньги или обнаружить, что они не попали на счет. К счастью, речь идет не о крупных суммах, но осадочек на душе может остаться.

Девы

Луна в вашем знаке выступает против героев этой недели, Юпитера и Нептуна в Рыбах. С вами может произойти судьбоносное знакомство или наоборот, окончательное расставание.

Весы

Дела подождут, не гонитесь сегодня ни за какими целями, лучше дайте себе отдых! Спросите, чего вам больше всего сейчас хочется, и выполните это желание.

Скорпионы

Вы сегодня по-особенному ранимы, что безусловно может выбить из колеи. Пообщайтесь с утра со своим внутренним ребенком и дайте себе слово не давать его в обиду.

Стрельцы

Женщины на работе – коллеги или начальницы – сегодня будут выдавать неожиданные эмоциональные реакции. Старайтесь не шутить с ними от греха подальше.

Козероги

Прежде чем отправиться в путь, проверьте наличие документов, ключей и других важных вещей. Сегодня день, когда легко что-то забыть или потерять. Постарайтесь сосредоточиться.

Водолеи

Вам могут напомнить о долге или выплате кредита, либо о какой-то вещи, которую вы брали и не вернули. Займитесь раздачей всего, что вам не принадлежит. Эти вещи подсознательно вас расстраивают и лишают энергии.

Рыбы

Вам предстоит общение с противоположным полом, что вызовет сильные эмоции. Подумайте, чему вас это может научить: может быть, вы поймете, как не надо себя вести?

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