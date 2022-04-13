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Десять человек погибли в аварии туристического автобуса в Египте

15:58
  • среда
  • 13 апреля 2022

Более десятка туристов ранены

Иностранные туристы погибли в результате ДТП в провинции Асуан юге Египта. По предварительным данным, жертвами аварии стали не менее десяти человек, еще 14 пострадали.

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"В результате происшествия на дороге в Абу-Симбел погибли десять человек, четверо из них – граждане Франции, один – гражданин Бельгии, остальные пять погибших – египтяне", – приводит РИА Новости сообщение местных СМИ.

Как сообщается, туристический автобус столкнулся с грузовиком. Туристы направлялись в Абу-Симбел.

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