В Кремле прокомментировали возможность обмена Медведчука

Медведчук не является гражданином России, напомнил Дмитрий Песков

Киев предложил обменять попавших в плен украинцев на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. С такой инициативой в среду выступил президент Зеленский. Напомним, с мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом. Полтора месяца назад он покинул свой дом в Киеве из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований. А накануне в СБУ заявили о задержании

Фото, человек на которых похож на Виктора Медведчука, опубликовала Служба безопасности Украины. В ведомстве подтвердили - политик задержан. Операция по захвату проводилась по "поручению" президента Зеленского.

О судьбе народного депутата, которым Медведчук всё еще остаётся, больше ничего не известно. Он находился под домашним арестом, но в конце февраля покинул адрес, определённый судом. Адвокаты заявили, что решение вынужденное. Политику начали поступать угрозы со стороны радикальных националистических группировок. И если вспомнить, как киевские власти бесконтрольно раздавали оружие на улицах города всем подряд и как вели себя вооружённые боевики, опасения службы безопасности Медведчука не выглядят надуманными.

"В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством. Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности", - заявила адвокат Виктора Медведчука Лариса Чередниченко.

Впрочем, то, что сейчас происходит на Украине, никакого отношения к законам не имеет. Медведчука обвиняют в государственной измене, по сути, за то, что он всегда выступал за спокойствие и мир в своей стране и публично предлагал пойти на диалог с Донбассом.

Украинские власти, подыгрывая западу, прямо заявляли, что минские соглашения нужно переписать. На этом фоне рейтинг политической силы Медведчука рос. Благодаря своим гуманитарным связям нардеп способствовал обменам пленными между Украиной и народными республиками Донбасса. Он настаивал на партнёрских отношениях между нашими странами. А ещё ездил в Москву, чтобы договориться о скидке на газ, и Украина получила бы её, согласившись на контракт и прямые поставки.

"По большому счету, украинскому государству это было выгодно, эти договорённости Медведчука. Но естественно его политическим конкурентам они были крайне не выгодны. Поэтому Медведчука начали обвинять в том, что он работает на Кремль, потому против него завели уголовные дела, потом разгромили его партию, ну и самого Медведчука посадили под домашний арест, и теперь и вовсе арестовали", - рассуждает обозреватель МИА "Россия Сегодня" Ростислав Ищенко.

Сообщается, что Медведчук был задержан 12 апреля. Впрочем, далеко не все эксперты этому верят. Политика могли схватить и значительно раньше, а теперь хотят использовать в нужный момент.

Накануне в Мариуполе сложили оружие более тысячи солдат и офицеров ВСУ. Радикалы воспринимают это как поражение, а пленение Медведчука Зеленский пытается выставить как большую победу.

Происходящее в Киеве ярко показывает, как Зеленский расправляется с неугодной оппозицией. А олигархов, которых обещал посадить, и действительно есть за что, правоохранители не трогают. Тот же Порошенко свободно раздаёт интервью западным СМИ в военной форме. Примечательно, что Виктор Медведчук - гражданин Украины, которого украинская власть пытается выменять на украинских солдат. В Киеве уже обсуждают, как выгоднее обменять своего заложника, в Кремле на это ответили:

"Что касается обмена, о котором с таким пылом, жаром, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве. Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам участия России в разрешении этой, в отношении его ситуации".

Ведь все эти годы Медведчук оставался на Украине, имея возможность уехать. В России будут следить за судьбой нардепа, к чему в Кремле призвали и западных политиков, так ратующих за свободу слова.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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