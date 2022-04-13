Собянин: Участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" запустят в 2023 году

Дмитровский район столицы развивается

Строительство трёх станций Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве будет завершено в следующем году. В среду работы на "Яхромской" проинспектировал мэр Сергей Собянин. Сейчас она готова почти на 30 процентов. Станция расположена на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Она мелкого заложения, имеет два вестибюля.

Под землей - в районе пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы - работа идет полным ходом. Строители спешат уложиться в срок, чтобы уже в следующем году в этом районе открылась новая станция метро салатовой ветки – "Яхромская"

Благодаря новой станции примерно на треть должна снизиться нагрузка на "Селигерскую". Свободней должны стать и дороги в этом районе.

По задумке архитекторов, оформление станции выполнят в красно-белом цвете. Будет обыграна и история. Путевую стену украсит панно, посвященное празднованию 800-летия Москвы в 1947 году. Ход работ сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Дмитровском районе идет большое транспортное строительство. Запущен МЦД-1, строится Московский скоростной диаметр, часть участка, который примыкает к этому району, уже запущена. Но и самое главное - это продление Дмитровский ветки метро, три станции, которые сейчас находятся в стройке. Это полмиллиона человек, для которых эти станции чрезвычайно важны. Стройка идёт по плану. Должны в 23 году запустить всю ветку до "Физтеха", - рассказал Собянин.

Развивается в Дмитровском районе столицы и социальная инфраструктура. Уже в этом году завершится строительство 86-ой детско-взрослой поликлиники с женской консультацией. Сейчас в здании еще идут отделочные работы.

"Планируем переместить около 8 тысяч прикрепленного детского населения. Количество запланированных кабинетов для врачей-педиатров участковых позволит перевести сюда 8-9 педиатрических участков", - сообщила заместитель главного врача по медицинской части детско-городской поликлиники №86 Инна Волкова.

Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, включая КТ, МРТ, маммограф и рентген. А это значит, что для серьезного обследования не придется далеко ехать. На финишном этапе строительства и новый корпус 771-ой школы на улице Софьи Ковалевской. Его с нетерпением ждут старшеклассники.

"Хорошая, большая школа. Но недостаток учебных мест. По большому счету, эта школа эту проблему закрывает. Кроме того, появляется высокотехнологичный корпус, который спроектирован по индивидуальному проекту, включает самые современные лаборатории, интерактивные классы и так далее, которые необходимы для получения высокого уровня знаний для последующего поступления в вузы", - рассказал Собянин.

Строители обещают закончить все работы в июле. А в сентябре старшеклассники уже начнут учиться в новом современном корпусе.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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