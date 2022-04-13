В сторону Земли направляется огромная комета

Ее зафиксировал телескоп "Хаббл"

Вес 500 триллионов тонн и размер со штат Род-Айленд. Таковы параметры кометы Бернардинелли - Бернштейна. Их определили с помощью космического телескопа "Хаббл". Таким образом, эта комета - самая крупная из всех известных человеку на сегодняшний день. Угрожает ли столь огромный космический объект Земле?

Снимки кометы астрономы еще только изучают, а вот прозвище уже придумали - Бегемот. Размеры этой фотомодели и вправду впечатляют: в диаметре плюс-минус около 130 километров, масса - 500 триллионов тонн. И летит эта внушительная дама прямо к центру Солнечной системы.

"Эта комета - буквально вершина айсберга для многих тысяч комет, которые слишком тусклы, чтобы увидеть их в более отдаленных частях Солнечной системы. Мы всегда подозревали, что она должна быть большой, потому что она такая яркая на таком большом расстоянии. Теперь мы подтверждаем, что это так", - рассказал профессор планетологии и астрономии университета Лос-Анджелеса Дэвид Джуитт.

Открыли её еще 8 лет назад. Астрономы Бернардинелли и Бернштейн изучали архивные фото чилийской обсерватории. И наткнулись на необычно гигантские даже по им известным меркам размеры. До этого ученые считали комету с диаметром 96 километров - это примерно с Сатурн - огромной. А эта переплюнула все смелые фантазии. Астрономы долго гонялись за этой дамой. Во-первых, летает на окраинах Солнечной системы. Забирается туда, где обычные телескопы бессильны. А во-вторых, путешественница носит лучший космический камуфляж - она полностью угольно-чёрная.

По характерному свечению её и вычислили. Супермощный "Хаббл" сделал 5 фотографий. Затем снимки с телескопа сравнили с радиоданными - в итоге удалось создать компьютерную модель. Она и доказала: кометы с таким большим ледяным сердцем человечество еще никогда не видело.

"Эти кометы - образцы состава ранней Солнечной системы, сохранившиеся за миллиарды лет в глубокой заморозке. Чем больше данных наблюдений удастся собрать с помощью далёких обзоров неба в сочетании с многоволновыми наблюдениями, тем лучше астрономы будут понимать роль облака Оорта в эволюции Солнечной системы", - сообщили в NASA.

Облако Оорта тоже никто никогда не видел. Но насчет него у ученых целая гипотеза. Считается, что в облаке живут миллиарды очень древних комет. Которых почему-то из центра Солнечной системы выбросило на её задворки. И попавшаяся в объектив "Хаббла" - как раз одна из них. Реликт Вселенной, комета Бернардинелли – Бернштейна мчится к Солнцу со скоростью больше 35 тысяч километров в час. Правда, особенно впечатлительным землянам можно не волноваться. Этот Бегемот, по оценкам ученых, подлетит не ближе Сатурна. И не раньше 2031 года.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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