Политик принял непростое решение остаться на Украине

Украинский политик Виктор Медведчук принял непростое решение остаться на Украине - несмотря на судебный процесс, который власти в Киеве инициировали под надуманными предлогами. Никаких закулисных отношений с Россией у главы украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Хорошо известны также взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков отметил: даже если бы гипотетически такие связи существовали, политик покинул бы Украину еще до начала специальной военной операции. Судебный процесс, который устроили над Медведчуком украинские власти, представитель Кремля назвал абсолютно политически мотивированным. Об аресте лидера партии ОПЗЖ накануне объявил Владимир Зеленский.

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