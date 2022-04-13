Более 919 млн поездок совершено на общественном транспорте Москвы с начала года

Многие жители столицы предпочитают общественный транспорту личному

Столичный транспорт с каждым годом становится все более комфортным, безопасным, доступным и современным. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Популярность Московского метро, МЦК, МЦД, трамваев, автобусов и электробусов продолжает расти. "С начала года пассажиры совершили больше 919 миллионов поездок. Мы видим, что жители столицы предпочитают общественный транспорту личному. За этот же период количество совершенных поездок на автомобилях было на 5% меньше", - сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Наземным транспортом с начала 2022 года воспользовались более 260 миллионов пассажиров, метро и МЦК – более 570 миллионов, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

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