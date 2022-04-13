ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ле Пен пообещала вывести Францию из командования НАТО

16:56
  • среда
  • 13 апреля 2022

Кандидат в президенты против подчинения армии иностранцам

Французская армия не должна подчиняться иностранному командованию. Франция должна вернуться к статусу в НАТО, который у нее был с 1966 по 2009 годы, считает кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

Ле Пен выступила против антироссийских санкций в сфере энергетики
Эксперт оценил шансы Марин Ле Пен на победу во втором туре

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО… Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию", - заявила кандидат от "Национального объединения".

Ле Пен также пообещала, что в случае ее избрания президентом страна выйдет из программы по совместной разработке военных самолетов с Германией. Франция сосредоточится на обновлении парка истребителей "Рафаль".

Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов вместе с действующим главой государства Эммануэлем Макроном. Голосование состоится 24 апреля, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.