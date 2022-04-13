Ле Пен пообещала вывести Францию из командования НАТО

Кандидат в президенты против подчинения армии иностранцам

Французская армия не должна подчиняться иностранному командованию. Франция должна вернуться к статусу в НАТО, который у нее был с 1966 по 2009 годы, считает кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО… Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию", - заявила кандидат от "Национального объединения".

Ле Пен также пообещала, что в случае ее избрания президентом страна выйдет из программы по совместной разработке военных самолетов с Германией. Франция сосредоточится на обновлении парка истребителей "Рафаль".

Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов вместе с действующим главой государства Эммануэлем Макроном. Голосование состоится 24 апреля, передает ТАСС.

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