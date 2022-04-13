ФСБ пресекла теракт на Ставпрополье

Акцию готовил сторонник ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в России организация). Злоумышленник планировал теракт на транспорте.

"Пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство", планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров... совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

При обыске обнаружена взрывчатка и поражающие элементы, которые задержанный приобрел для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.

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