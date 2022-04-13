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ФСБ пресекла теракт на Ставпрополье

17:22
  • среда
  • 13 апреля 2022

Акцию готовил сторонник ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в России организация). Злоумышленник планировал теракт на транспорте.

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"Пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации "Исламское государство", планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров... совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

При обыске обнаружена взрывчатка и поражающие элементы, которые задержанный приобрел для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.

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