"Роскосмос": отказ ЕКА от сотрудничества не скажется на сроках пуска "Луны-25"

"Европейская баба с возу - русской кобыле легче", - считает Дмитрий Рогозин

Сроки запусков аппаратов российской лунной программы остаются в силе. Отказ Европейского космического агентства от сотрудничества с Россией на них никак не повлияет, заявили в "Роскосмосе".

"Решение ЕКА о приостановке сотрудничества с "Роскосмосом" по лунным проектам, включая миссию "Луна-25", не скажется на сроках запуска аппарата", - написал в Telegram-канале руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

Европейское космическое агентство ранее объявило о своем решении приостановить сотрудничество с Москвой по лунным миссиям из-за российской спецоперации на Украине. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что снимет с российских аппаратов европейские приборы, добавив: "европейская баба с возу - русской кобыле легче".

В "Роскосмосе" отметили, что вполне обойдутся своими силами. А европейским коллегам Струговец посоветовал сначала думать, потом делать: из-за своего решения ЕКА не сможет испытать в космосе ни навигационную камеру Pilot-D, ни европейский бур Prospect – тогда как российская сторона может сделать аналогичную аппаратуру самостоятельно, передает РИА Новости.

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