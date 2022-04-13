ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Роскосмос": отказ ЕКА от сотрудничества не скажется на сроках пуска "Луны-25"

17:47
  • среда
  • 13 апреля 2022

"Европейская баба с возу - русской кобыле легче", - считает Дмитрий Рогозин

Сроки запусков аппаратов российской лунной программы остаются в силе. Отказ Европейского космического агентства от сотрудничества с Россией на них никак не повлияет, заявили в "Роскосмосе".

"Роскосмос" разочаровался в европейских коллегах
Роскосмос успешно запустил спутник для Минобороны

"Решение ЕКА о приостановке сотрудничества с "Роскосмосом" по лунным проектам, включая миссию "Луна-25", не скажется на сроках запуска аппарата", - написал в Telegram-канале руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

Европейское космическое агентство ранее объявило о своем решении приостановить сотрудничество с Москвой по лунным миссиям из-за российской спецоперации на Украине.  Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что снимет с российских аппаратов европейские приборы, добавив: "европейская баба с возу - русской кобыле легче".

В "Роскосмосе" отметили, что вполне обойдутся своими силами. А европейским коллегам Струговец посоветовал сначала думать, потом делать: из-за своего решения ЕКА не сможет испытать в космосе ни навигационную камеру Pilot-D, ни европейский бур Prospect – тогда как российская сторона может сделать аналогичную аппаратуру самостоятельно, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Автоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция "Луна-25"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.