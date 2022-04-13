ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России обвинил Киев в намеренном затягивании переговоров с Москвой

18:23
  • среда
  • 13 апреля 2022

Украинская сторона придерживается этой тактики последние 8 лет

Переговоры Москвы с Киевом продолжаются, они проходят в онлайн-формате. Однако украинская сторона намеренно затягивает процесс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: Запад требует гуманитарных коридоров для вывода из Мариуполя боевиков
Захарова назвала цель фейка Запада в Буче

"К сожалению, украинская делегация, как это происходило на протяжении всех 7-8 лет… направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров. Мы эту тактику знаем", - заявила Захарова.

Дипломат отметила, что на повестке дня все те же поставленные Россией вопросы. Это нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация страны, а также восстановление русского языка и территориальных реалий - независимости ДНР и ЛНР и российской принадлежности Крыма, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российско-украинские переговоры в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.