МИД России обвинил Киев в намеренном затягивании переговоров с Москвой

Украинская сторона придерживается этой тактики последние 8 лет

Переговоры Москвы с Киевом продолжаются, они проходят в онлайн-формате. Однако украинская сторона намеренно затягивает процесс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, украинская делегация, как это происходило на протяжении всех 7-8 лет… направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров. Мы эту тактику знаем", - заявила Захарова.

Дипломат отметила, что на повестке дня все те же поставленные Россией вопросы. Это нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация страны, а также восстановление русского языка и территориальных реалий - независимости ДНР и ЛНР и российской принадлежности Крыма, передает "Интерфакс".

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