Биодобавки, бумага и текстиль: Россия замещает импортную продукцию

Многие предприятия получили шанс для развития

Импортозамещение - одно из приоритетных направлений развития отечественной экономики в условиях западных санкций. Они уже послужили неким трамплином для развития многих российских предприятий.

О полезных свойствах биодобавки омега-3 знает в нашей стране каждый ребёнок. Есть у неё и более известное народное название - рыбий жир. В 21 веке уже давно продаётся в форме удобных капсул. Делают его на заводе на Камчатке. Производство абсолютно самодостаточное. Тихоокеанского лосося вылавливают сами же, следом перерабатывают, делают желатиновую упаковку для таблеток и реализуют товар потребителям. Высококачественная продукция отправляется на прилавки не только нашей страны, но и в соседние Казахстан и Белоруссию. Подумывают завоёвывать и другие международные рынки. В эпоху санкционных запретов такие амбиции лишь на первый взгляд кажутся чем-то нереальным.

"Санкции особо не повлияют. Мы уже заранее подготовились к этому. Если начинали с производства завода и у нас всё было импортное, то есть импортная упаковка, импортные материалы, то в настоящий момент у нас большая часть - больше 90% материалов, с которыми мы работаем, то есть, картон, упаковка, банки - идёт из России. Нужно опираться и поддерживать своего производителя. Поэтому сейчас открывается для нас перспектива", - рассказал исполнительный директор производственно-технической базы Олег Сукноваленко.

Перспектива открывается и у отечественной текстильной промышленности. Здесь практически непаханое поле. Раньше конкуренцию с мировыми брендами одежды выдерживали далеко не все марки. Сейчас же на волне ухода большинства западных компаний с рынка, российские предприятия стремительно расширяют производство. На саратовской фабрике шьют практически всё: от курток до аксессуаров. Так что без модных образов не останемся, успокаивают дизайнеры и производители. Санкции рассматривают как неплохой трамплин для роста.

"У нас есть для этого всё! И потенциал у нас есть для этого, и понимание, что нужно российскому потребителю, потому что ни для кого не секрет, что марки, которые сюда к нам приходят - они не совсем понимают наш менталитет, они не совсем готовы к нашему размерному ряду. Мы готовы!" – отметила руководитель производства по пошиву одежды Наталия Попова.

Санкционные запреты Запада ударили и по так называемым белым воротничкам, когда те неожиданно столкнулись с дефицитом офисной бумаги. Листы А4 мгновенно взлетели в цене, в магазинах же выдавали строго по одной пачке в руки. Всему виной стал срыв поставок реагентов из Европы. На заводе в Туринске обещают: без целлюлозы страна не останется. Предприятие работает с конца 1930-х, но последние 4 года было ориентировано исключительно на упаковочную бумагу. Новый этап в истории начался после введения санкций.

"Мы точно так же, как и все потребители, начали испытывать трудность, что нам не на чем стало печатать наши документы. Поэтому производя бумагу, до сегодняшнего дня мы, конечно, понимали, что у нас есть и специалисты, и необходимое оборудование, и технология. Приняли решение и перезапустили машину на форматную бумагу", - отметил генеральный директор управляющей компании Дмитрий Русаков.

Отбеливают бумагу тоже здесь - в соседнем цехе. В качестве компонента используют отечественный гипохлорит. Закупают его, кстати, в Тамбове. И именно благодаря этому решению ЦПЗ в Свердловской области и продолжает сейчас свою работу. Другие предприятия использовали перекись водорода, которая в промышленных масштабах в России не производится. Ежемесячно на заводе в Туринске готовы выпускать до миллиона пачек офисной бумаги.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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