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Глава ЛНР объявил о запрете деятельности миссии ОБСЕ в республике

19:00
  • среда
  • 13 апреля 2022

Местные жители прозвали сотрудников миссии "слепыми наблюдателями"

Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Луганской Народной Республики запрещена. Об этом объявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что сотрудники СММ продолжили свою деятельность, несмотря на окончание мандата.

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"Как руководитель признанного Российской Федерацией государства, я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года. То есть, до 30 апреля все сотрудники миссии должны выехать за пределы Луганской Народной Республики", - сообщил Пасечник в Telegram.

Глава ЛНР отметил, что луганская команда ОБСЕ активно формировала на европейских политических площадках негативный образ России и республик Донбасса. Пасечник подчеркнул, что нарушения Киевом минских договоренностей не попадали в отчеты миссии, за что жители народных республик прозвали СММ ОБСЕ "слепыми наблюдателями", передает ТАСС.

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