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Жена Медведчука попросила помощи Эрдогана в освобождении мужа

19:21
  • среда
  • 13 апреля 2022

Оксана Марченко опасается за жизнь лидера ОПЗЖ

Жена Виктора Медведчука опасается за жизнь своего мужа. Оксана Марченко записала послание  к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоагну с просьбой помочь в освобождении лидера украинской партии ОПЗЖ.

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"Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука", - сказала Марченко в опубликованном в соцсети обращении к Эрдогану.

Об исчезновении Медведчука еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. А 12 апреля глава СБУ сообщил о задержании Медведчука – "по поручению Владимира Зеленского". Затем Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

Марченко напомнила Эрдогану, что он неоднократно называл себя другом Украины и другом России. И привела турецкую поговорку, которая гласит: хороший друг познается в черный день. По ее словам, Медведчук никаких законов не нарушал, а его насильственное удержание – проявление терроризма, передает РИА Новости.

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