СК России установил имена участников "Грузинского национального легиона"

Возбуждено уголовное дело

Установлены имена участников украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион". В отношении командира НВФ Мамуки Мамулашвили российские следователи возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

"Следственным комитетом России установлены участники украинского вооруженного формирования "Грузинский национальный легион", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Установлено, что Мамулашвили привлекал наемников для участия в боевых действиях на Украине и призывал уничтожать российских военных. По данным следствия, он создал на территории Украины вооруженное формирование и вовлек в его деятельность 24 гражданина Грузии.

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