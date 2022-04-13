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Порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков "Азова"

20:22
  • среда
  • 13 апреля 2022

Экипажи заблокированных судов также вызволены из плена

Морской торговый порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков "Азова" (запрещенный в России нацбатальон). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования "Азов" морской торговый порт", — заявил Конашенков на брифинге.

По данным генерала, остатки подразделений украинских войск и нацистов блокированы, у них нет возможности вырваться из окружения, передает ТВЦ. Кроме того, подчеркнул Конашенков, освобождены все заложники, которых удерживали на судах "азовцы".

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