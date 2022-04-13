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В Минобороны не исключили ответных ударов по Киеву

20:58
  • среда
  • 13 апреля 2022

Будут уничтожены центры принятия решений на Украине

Украина получит ответ на попытки диверсий и ударов украинских войск по российской территории. Если тенденция продолжится, то последует удар по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — заявил генерал на брифинге.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы. "Желтый" уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма. Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и в двух районах Воронежской области, передает ТВЦ.

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