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IТ-компаниям разрешили оформлять сотрудникам отсрочку от армии на "Госуслугах"

21:33
  • среда
  • 13 апреля 2022

Минцифры изложило правила оформления в своем письме

Руководство IT-компаний теперь может оформить отсрочку от армии для своих сотрудников на "Госуслугах". Такую возможность им предоставят с 19 апреля. Правила оформления изложены в письме, которое направило компаниям Минцифры.

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"Работодатели смогут подать заявку на "Госуслугах" с 19 апреля. Формы и инструкции по их заполнению компании смогут найти в письме Минцифры, чтобы составить списки сотрудников до начала приема заявлений", - говорится в сообщении ведомства.

Условия для предоставления отсрочки конкретному работнику также изложены в письме. Это гражданин России в возрасте от 18 до 27 лет, с высшим образованием по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Он работает трудовому договору, стаж работы в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев. Заявления на "Госуслугах" будут приниматься до 1 мая, передает РИА Новости.

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