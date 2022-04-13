Россия внесла в черный список почти 400 американских конгрессменов

Это ответ на очередную волну антироссийских санкций

Россия ответила на очередную волну антироссийских санкций, введенных администрацией Джо Байдена 24 марта. Тогда Белый дом объявил о внесении в санкционные списки 328 депутатов Госдумы России. С учетом ранее попавших в черный список российских парламентариев это практически весь ее состав, отмечается в заявлении МИД России.

"В порядке реакции на очередную "волну" антироссийских санкций… вводятся "зеркальные" санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что, с учетом постоянно вводимых Вашингтоном санкций в ближайшее время Москва объявит о новых российских контрмерах. Это предполагает, в частности, расширение числа лиц, внесенных в "стоп-лист", а также другие ответные шаги.

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