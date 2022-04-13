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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на станции метро в Нью-Йорке

22:12
  • среда
  • 13 апреля 2022

Джеймсу предъявят обвинение в терроризме

Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка задержан. 62-летнего чернокожего Роберта Джеймса опознали в ресторане McDonald's на углу Шестой улицы и Первой авеню. Полицейские задержали его без проблем, сопротивления Джеймс не оказывал.

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"Дорогие жители Нью-Йорка, мы взяли его", - заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

По некоторым данным, Джеймсу предъявят обвинение в терроризме. Некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники в полиции о связях подозреваемого с единомышленниками в других американских штатах. В его послужном списке - девять арестов, передает телеканал ABC News.

12 апреля на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине темнокожий мужчина открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров. Пострадали 23 человека. Полиция объявила в розыск подозреваемого - 62-летнего афроамериканца Роберта Джеймса.

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