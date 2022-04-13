Три нацбата из уголовников сформировали в Харькове

Их задача – не допустить эвакуации мирных граждан

Основная задача новых националистических батальонов, сформированных в Харькове из заключенных – предотвратить эвакуацию мирных граждан из города. В эти подразделения набрали уголовников, отбывавших наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов - "Слабожанщина", "Харькивчина-1", "Харькивчина-2", укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях", - заявил Мизинцев.

По данным генерала, главная задача этих нацбатов – не позволить выехать из города мирным гражданам. Кроме того, они должны уничтожать подразделения ВСУ, которые поптыаются отступить или сдаться в плен, передает ТАСС.

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