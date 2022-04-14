Эксперт: в случае эмбарго российскую нефть заместят "турецким" сортом

Появятся и другие схемы, которые позволят обходить санкции, полагает Сергей Пикин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили антироссийские санкции Запада. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Алексей Фролов: "Компания Vitol Group громко заявила, что не будет продавать российскую нефть. Вспоминается опыт Shell недавний, когда компания закупала Urals, мешала с другим сортом, и все это становилось "демократической" нефтью. Shell поймали за руку. Но, мне кажется, такие серые схемы – это будущее торговли российскими углеводородами. Они от них не избавятся, а только усложнят пути".

Сергей Пикин: "Даже ОПЕК сказала, что без России заместить российскую нефть нечем. ОПЕК не способна в ближайшее время – год или два – добывать столько нефти, чтобы заместить Россию, поэтому будут появляться новые сорта – "турецкий" сорт, например. "Латвийский" мы уже видели. "Белорусский" сейчас тоже не в почете. Схемы, которые более-менее легально позволяют обходить санкции, ограничения или что-то надуманное в голове в форме ограничений, они будут возникать, уже сейчас возникают. Те компании, которые их реализуют, они зарабатывают дополнительную прибыль. Они просят скидку 30%. Индусы попросили 40%. Они прекрасно зарабатывают, просто будут зарабатывать на другом сорте нефти, условно это будет турецкая нефть".

Полный комментарий Сергея Пикина смотрите в видео.

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