ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:49
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Бойцы проявили отвагу

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Так, ефрейтор Радмир Таов под шквальным огнем сумел доставить боеприпасы к позициям нашей группировки войск, которая вела ожесточенный бой с превосходящими силами националистов. Радмир смог вытащить из горящего автомобиля, в который попал снаряд противника, 5 раненых бойцов и спас им жизнь.

Группа капитана Петра Чёткина во время взятия под контроль одного из аэродромов ВСУ, уничтожила 4 автомобиля, оборудованные для ведения пулеметного и минометного огня, два самолёта и несколько радикалов. Это позволило нашим подразделениям нанести решающий удар по обороне врага.

Рядовой Шерзот Фозилов во время боя, рискуя своей жизнью, сумел устранить повреждения радиостанции и продолжил вести корректировку огня для нашей артиллерии. В итоге было уничтожено 3 укрепленных опорных пункта противника, арт-батарея и десятки националистов.

Лейтенат Сергей Романенко со своими подчиненными обнаружил украинских диверсантов, готовивших нападение на наши войска, и неожиданно атаковал противника. В ходе боя уничтожены 2 машины и 8 националистов. А у сдавшихся в плен были изъяты стрелковое оружие, гранатометы, миномет производства США и секретные документы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военные
Военные
Военные
Военные
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.