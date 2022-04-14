Бойцы проявили отвагу

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Так, ефрейтор Радмир Таов под шквальным огнем сумел доставить боеприпасы к позициям нашей группировки войск, которая вела ожесточенный бой с превосходящими силами националистов. Радмир смог вытащить из горящего автомобиля, в который попал снаряд противника, 5 раненых бойцов и спас им жизнь.

Группа капитана Петра Чёткина во время взятия под контроль одного из аэродромов ВСУ, уничтожила 4 автомобиля, оборудованные для ведения пулеметного и минометного огня, два самолёта и несколько радикалов. Это позволило нашим подразделениям нанести решающий удар по обороне врага.

Рядовой Шерзот Фозилов во время боя, рискуя своей жизнью, сумел устранить повреждения радиостанции и продолжил вести корректировку огня для нашей артиллерии. В итоге было уничтожено 3 укрепленных опорных пункта противника, арт-батарея и десятки националистов.

Лейтенат Сергей Романенко со своими подчиненными обнаружил украинских диверсантов, готовивших нападение на наши войска, и неожиданно атаковал противника. В ходе боя уничтожены 2 машины и 8 националистов. А у сдавшихся в плен были изъяты стрелковое оружие, гранатометы, миномет производства США и секретные документы.

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