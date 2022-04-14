На Калужскую область обрушился сильнейший паводок

Нынешний разлив рек в регионе - самый крупный за последние 50 лет

Паводок усиливается в российских регионах. Обстановку спасатели отслеживают с помощью беспилотников.

Сложная обстановка зафиксирована в Калужской области, где проходит сильнейший за последние полвека разлив рек. Затоплены или повреждены мосты и дороги. Вода пришла в 11 населенных пунктов и садовые товарищества. Ситуацию наглядно демонстрируют вот эти кадры, снятые с крыши дома. Полностью отрезанными от внешнего мира оказались три села - для жителей спасатели организовали лодочные переправы.

В поселке Труд Владимирской области в водной блокаде оказался 16-квартирный жилой дом. Сотрудники МЧС эвакуировали людей с первых этажей.

В Тульской области подтоплены 8 мостов, нарушено транспортное сообщение с несколькими населенными пунктами. Жители для связи с большой землей могут воспользоваться лодочной переправой или высокопроходимой техникой МЧС.

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