ЕК признала указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций

Этот механизм оплаты Россия ввела для недружественных государств

Еврокомиссия проанализировала указ президента России Владимира Путина о новом порядке расчетов за поставки российского газа с государствами, внесенными в список недружественных. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По итогам анализа ЕК предупредила членов Евросоюза о том, что исполнение требования об оплате российского газа в рублях будет являться нарушением европейских санкций.

По мнению Еврокомиссии, указ создает новую правовую ситуацию, которая может предоставить полный контроль российскому государству в отношении того, когда сделка по газу будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств, сообщает Bloomberg.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что требование Москвы платить за поставки газа в рублях якобы создаст риски для европейских компаний и приведет к обходу санкций ЕС против России.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал главе Еврокомиссии побеседовать с компаниями, которые находятся в контрактных взаимоотношениях с "Газпромом", и получить более подробную информацию.

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