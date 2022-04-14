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Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для россиян

08:55
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Правами на них владеет американская компания

Американская компания Monotype, которая является владельцем прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке. Об этом рассказал источник в российской IT-компании.
США сделали ряд исключений из антироссийских санкций

Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. В нем говорится, что "вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту".

При использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

В компании Monotype не ответили на запрос об изменении правил работы с российскими пользователями, пишут "Ведомости".

Многие зарубежные компании объявили об уходе с российского рынка после того, как Россия начала спецоперацию на территории Украины. Свою работу свернули в том числе Microsoft, Apple, IBM.

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