Минобороны: на ракетном крейсере "Москва" из-за пожара сдетонировал боезапас

Крейсер получил серьезные повреждения
Ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.
Боезапас сдетонировал в результате пожара. Причину возгорания в Минобороны не назвали, отметив, что они выясняются.
Экипаж крейсера покинул судно в ходе эвакуации. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали, сообщает ТАСС.
Крейсер Москва вооружен в том числе противокорабельными ракетами "Базальт" ("Вулкан"), зенитными ракетными комплексами "Форт" и "Оса", установками "АК-130" и "АК-630", сообщает РБК.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"