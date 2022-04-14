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Минобороны: на ракетном крейсере "Москва" из-за пожара сдетонировал боезапас

08:39
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Крейсер получил серьезные повреждения

Ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Боезапас сдетонировал в результате пожара. Причину возгорания в Минобороны не назвали, отметив, что они выясняются.

Экипаж крейсера покинул судно в ходе эвакуации. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали, сообщает ТАСС.

Крейсер Москва вооружен в том числе противокорабельными ракетами "Базальт" ("Вулкан"), зенитными ракетными комплексами "Форт" и "Оса", установками "АК-130" и "АК-630", сообщает РБК.

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